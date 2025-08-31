VIDEO:गुजरात में डायल 112 से एक छत के नीचे मिलेंगी सभी आपात सेवाएं

गुजरात में अब पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से डायल 112 जनरक्षक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिससे नागरिकों को केवल 112 डायल करने पर हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था में अत्याधुनिक कॉल सेंटर, जीपीएस युक्त 500 जनरक्षक वैन और 534 नई बोलेरो वैन को सेवा में लगाया गया है। अहमदाबाद स्थित कंट्रोल रूम में 150 कर्मचारी चौबीसों घंटे नागरिकों की सहायता करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में अब राज्य के नागरिकों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 112 डायल करते ही कॉल करने वाले की सटीक लोकेशन के आधार पर नजदीकी वाहन या टीम त्वरित सहायता के लिए भेजी जाएगी। इससे पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों को समय पर सहायता मिलेगी।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम

गृह मंत्री ने कहा कि जनरक्षक-112 प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और जीपीएस युक्त वाहन शामिल किए गए हैं। पुलिस की मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट के तहत नई वैन और कंट्रोल रूम की मदद से आपराधिक घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं, आगजनी या अन्य आपात स्थितियों में पुलिस और अन्य सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे गुजरात सरकार का दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को तकनीक से सक्षम बनाकर आतंकवाद, अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पुलिस के टेक्नोसेवी जवान स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित कर स्मार्ट, सेफ तथा सेक्योर गुजरात से विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाएंगे।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि जनरक्षक वाहनों को किसी थाना सीमा की बाध्यता नहीं होगी, जो वाहन सबसे नजदीक होगा, वही मौके पर पहले पहुंचेगा।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. के. दास ने कहा कि डायल 112 प्रणाली से आपात स्थिति में नागरिकों को जल्दी सहायता मिलेगी, जिससे राज्य में सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़े हैं। तकनीक और समन्वयन के साथ गुजरात ने नागरिकों की सुरक्षा को नया आयाम दिया है।

कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर मीरा पटेल, पुलिस महानिदेशक विकास सहाय, विधायक रीटाबेन पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे।