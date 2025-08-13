चोरी की नीयत से मंदिर में घुसे दो युवकों की ग्रामीणों ने की धुनाई

भीलवाड़ा। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर में चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ कर पीट दिया। पुलिस ने बाद में दोनों को हिरासत में लिया। इनमें एक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार चामुंडा माता मंदिर में मंगलवार शाम दो युवक संदिग्ध हालत में नजर आए. चोरी की नीयत से घूस आने की आशंका पर मंदिर के भोपा ने हल्ला मचा दिया. इस पर दोनों युवक मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद भी दोनों युवक जंगल में भाग निकले।

घटना की सूचना पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची।. पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान ग्रामीण भी मौके पर आ गए और पुलिस जाप्ते को घेरते हुए दोनों आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे, इसको लेकर पुलिस व ग्रामीणों को बीच में गहमागमी भी हो गईं।

पुलिस हिरासत में ही युवकों को पीटने की फिर कोशिश की गई। थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि आरोपी आसींद के बामणी निवासी प्रकाश सिंह व पप्पू सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर चोटे आने पर प्रकाश सिंह को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल जा रहा. वही ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों व्यक्ति नशे की हालत में थे, मंदिर में पूर्व में भी चोरी की वारदात हो चुकी है।