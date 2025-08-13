13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

चोरी की नीयत से मंदिर में घुसे दो युवकों की ग्रामीणों ने की धुनाई

हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर में चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ कर पीट दिया। पुलिस ने बाद में दोनों को हिरासत में लिया। इनमें एक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

भीलवाड़ा

Villagers thrashed two youths who entered the temple with the intention of stealing

Aug 13, 2025

भीलवाड़ा। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर में चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ कर पीट दिया। पुलिस ने बाद में दोनों को हिरासत में लिया। इनमें एक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार चामुंडा माता मंदिर में मंगलवार शाम दो युवक संदिग्ध हालत में नजर आए. चोरी की नीयत से घूस आने की आशंका पर मंदिर के भोपा ने हल्ला मचा दिया. इस पर दोनों युवक मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद भी दोनों युवक जंगल में भाग निकले।

घटना की सूचना पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची।. पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान ग्रामीण भी मौके पर आ गए और पुलिस जाप्ते को घेरते हुए दोनों आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे, इसको लेकर पुलिस व ग्रामीणों को बीच में गहमागमी भी हो गईं।

पुलिस हिरासत में ही युवकों को पीटने की फिर कोशिश की गई। थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि आरोपी आसींद के बामणी निवासी प्रकाश सिंह व पप्पू सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर चोटे आने पर प्रकाश सिंह को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल जा रहा. वही ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों व्यक्ति नशे की हालत में थे, मंदिर में पूर्व में भी चोरी की वारदात हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / News Bulletin / चोरी की नीयत से मंदिर में घुसे दो युवकों की ग्रामीणों ने की धुनाई

बड़ी खबरें

View All

समाचार

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आबंटन की मंजूरी

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आबंटन की मंजूरी
रायपुर

Fake milk-cheese : जबलपुर में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी दूध-पनीर, दूध-पनीर के सैपल में मिली थी गड़बड़ी

Jaipur Dairy Milk Rate increased
जबलपुर

डीआरएम ने कहा यात्रियों और रेलकर्मियों की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान

DRM said that the facilities of passengers and railway workers should be taken care of
सागर

राजसी वैभव के साथ निकली तीज माता, बरसा लोक संस्कृति का रंग

राजसी वैभव के साथ निकली तीज माता, बरसा लोक संस्कृति का रंग
बूंदी

पुरी-श्रीगंगानगर ट्रेन को आज सुबह 6.35 बजे दिखाई हरी झंडी

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.