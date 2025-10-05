VIDEO: विश्वकर्मा युवा मित्रमंडल का वार्षिक समारोह : समाज की एकजुटता और शिक्षा पर जोर

विश्वकर्मा युवा मित्र मंडल-अहमदाबाद की ओर से शाहीबाग स्थित सरदार पटेल स्मारक में रविवार को पांचवां वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज में एकजुटता बढ़ाने और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने पर बल दिया गया। समारोह के दौरान समाज के विकास में योगदान देने वालों को साफा पहनाकर और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें बालिकाओं ने राजस्थानी घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी।

समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं विधायक डॉ. चंद्रप्रकाश जांगडा रहे। उनके साथ उद्यमी सूरजमल मिस्त्री, दमण के जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर चूनाराम सुथार, गुजरात जांगिड प्रदेश सभा के अध्यक्ष कैलाश जांगिड, राजस्थान जांगिड प्रदेश सभा के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा एवं मुंबई एनआईएफटी के डायरेक्टर खुशाल जांगिड भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम संयोजक भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार जांगिड ने कहा कि समारोह में विश्वकर्मा समाज के विवाह योग्य युवक एवं युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसका मकसद था कि एक ही मंच पर शादी योग्य रिश्ते मिल सकें।