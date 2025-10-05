Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

VIDEO: विश्वकर्मा युवा मित्रमंडल का वार्षिक समारोह : समाज की एकजुटता और शिक्षा पर जोर

विश्वकर्मा युवा मित्रमंडल का वार्षिक समारोह हुआ है, जिसमें अतिथियों ने समाज के विकास के लिए एकजुटता और शिक्षा पर जोर दिया।

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Oct 05, 2025

विश्वकर्मा युवा मित्र मंडल-अहमदाबाद की ओर से शाहीबाग स्थित सरदार पटेल स्मारक में रविवार को पांचवां वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज में एकजुटता बढ़ाने और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने पर बल दिया गया। समारोह के दौरान समाज के विकास में योगदान देने वालों को साफा पहनाकर और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें बालिकाओं ने राजस्थानी घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी।

समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं विधायक डॉ. चंद्रप्रकाश जांगडा रहे। उनके साथ उद्यमी सूरजमल मिस्त्री, दमण के जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर चूनाराम सुथार, गुजरात जांगिड प्रदेश सभा के अध्यक्ष कैलाश जांगिड, राजस्थान जांगिड प्रदेश सभा के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा एवं मुंबई एनआईएफटी के डायरेक्टर खुशाल जांगिड भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम संयोजक भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार जांगिड ने कहा कि समारोह में विश्वकर्मा समाज के विवाह योग्य युवक एवं युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसका मकसद था कि एक ही मंच पर शादी योग्य रिश्ते मिल सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

05 Oct 2025 09:37 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / VIDEO: विश्वकर्मा युवा मित्रमंडल का वार्षिक समारोह : समाज की एकजुटता और शिक्षा पर जोर

बड़ी खबरें

View All

Cold Weather Forecast : हो जाओ तैयार, रेकार्ड बारिश के बाद इस बार पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

समाचार

Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का रौद्र रूप… कई जिलों में तूफानी बारिश शुरू, काली घटाओं में चमक रही बिजली, चने के आकार के गिरे ओले

Heavy rain new
श्री गंगानगर

फिर वही कहानी… नलों से आया गंदा पानी..ग्रामीणों ने जताया रोष

जैसलमेर

जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के सुधार और विकास के संबंध में उठाई मांगें

जैसलमेर

एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

dewas
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.