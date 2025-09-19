Patrika LogoSwitch to English

Rahul की Gen-Z से क्या है डिमांड, जिस पर हो गया बवाल?

Rahul की Gen-Z से क्या है डिमांड, जिस पर हो गया बवाल?

नई दिल्ली

Poonam Sharma

Sep 19, 2025

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के Gen-Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जाहिर है कि राहुल गांधी(Viral Video of Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां विवाद खड़ा कर सकती हैं क्योंकि हाल ही में पड़ोसी मुल्क नेपाल में Gen-Z ने क्या किया, यह किसी से छिपा नहीं है. आप क्या सोचते हैं ?

Published on:

19 Sept 2025 01:40 pm

Rahul की Gen-Z से क्या है डिमांड, जिस पर हो गया बवाल?

