ट्रैक्टर के टायरों से निकला 91 किलो अवैध डोडा पोस्त, शातिर पति-पत्नी पकड़े, देखें Video

सिरोही जिले में बुधवार को चौका देने वाला मामला सामने आया। यहां कालन्द्री थाना क्षेत्र में शनिधाम मंदिर के पास पुलिस ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसके पीछे के दोनों टायरों से 91 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। कालन्द्री थानाधिकारी टीकमाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार को शनिधाम मंदिर के पास नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान बिना नम्बरी ट्रैक्टर को रुकवाकर पूछताछ की तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने तलाशी ली तो ट्रैक्टर के पीछे के दोनों बडे टायरों में 91 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त भरा मिला। पुलिस ने डोडा-पोस्त बरामद कर बदुपाडा पाटन जिला बांसवाडा निवासी हकरचन्द मीणा व सुगना मीणा (पति-पत्नी) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी जा रही। इस कार्रवाई में थानाधिकारी टीकमाराम के साथ सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल नारायणलाल, विनोद कुमार, भीखाराम, सुरेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, महिला कांस्टेबल जसपाल मौजूद रहे।