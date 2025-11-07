Pali protest महापड़ाव स्थल से आंदोलनकारियों का हाइवे कूच, पुलिस ने रोका, फिर हुआ जमकर हंगामा !

Pali protest पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे स्थित बालराई गांव में शुक्रवार को राष्ट्रीय पशुपालक संघ की और से घूमंतु व अर्ध-घूमंतु समुदाय के लोगों को आवास, नेशनल शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर महापड़ाव डाला गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में समुदाय के लोग एकत्र होने लगे। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम ने उग्र रूप धारण कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे की ओर कूच कर दिया और जाम लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और कुछ आंदोलनकारियों ने पथराव कर दिया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस छोड़ते हुए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को पीछे धकेला और हाईवे को खाली करवाया। जिसके चलते कई घंटे तक हाईवे के दोनों ओर यातायात बाधित रहा। पुलिस मार्ग को सुचारु करवाने में जुटी रही।