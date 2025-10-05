CEC ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान, SIR और 0 घर नंबर पर कही ये बात

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कहते हैं, “…चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले के संबंध में, अगर आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार देखें, तो चुनाव आयोग के लिए हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण करना वैध है और कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। किसी का यह कहना कि चुनाव के बाद पुनरीक्षण कराया जाना चाहिए, अनुचित है।”

“पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉक पोल ज़रूरी हैं। मैं आगामी बिहार चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने मतदान केंद्रों पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें… आपके पोलिंग एजेंट मतदान शुरू होने से पहले पहुँचें, मॉक पोल को स्वयं देखें, और फिर मतदान पूरा होने के बाद उसी तरह पीठासीन अधिकारी से अपना फ़ॉर्म 17C प्राप्त करें।”

जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, या जिन्हें पंचायत या नगर पालिका द्वारा मकान नंबर नहीं दिया गया है, वे या तो पास के घर का नंबर देते हैं या कभी-कभी शून्य लिख देते हैं। इसलिए, इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बूथ लेवल अधिकारी किसी व्यक्ति का गणना फॉर्म लेता है, तो हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मौजूद होते हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक दलों द्वारा 1,60,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट नामित किए गए हैं।