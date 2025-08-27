बालिका विद्यालय में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

प्रतापगढ़. पुलिस मुख्यालय की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जंयती पर श्रद्धांजलि देने के लिए साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लिखित परीक्षा आयोजित की गई। व्याख्याता दीपक पंचोली ने बताया कि इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य, एसआई लक्ष्मणलाल, साइबर सेल से प्रभारी प्रतापसिंह, महावीर, विनोद, सुधीर वोरा, ऋषिकेश पंचोली ने जानकारी दी। संस्था प्रधान लालूराम मीणा ने स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने साइबर अपराध से रोकथाम के लिए आवश्यक सुझाव और उनसे बचने के लिए रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। साइबर सेल प्रभारी ने सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरूपयोग के बारे में जानकारी दी। साइबर अपराध से बचाव के लिए सभी को पेम्पलेट वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन नबंर 1930 या जिला प्रतापगढ़ के साइबर हेल्पलाइन नबंर 9257749686 पर तुंरत सम्पर्क करें। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामा डुंगरिया, व्याख्याता दिलीप गुर्जर, तृप्ति शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक भवनसिंह, सुखराम मीणा, हेमेंद्रसिंह, मनोहर कुमावत आदि उपस्थित रहे।