चार क्विंटल, 75 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त

देवगढ थाना और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई

प्रतापगढ़. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत देवगढ़ पुलिस और डीएसडी की टीम ने एक टेम्पो में चार क्विंटल ७५ किलो डोडा चूरा पकड़ा है। इस दौरान आरोपी जंगल में भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि 19 अगस्त को थानाधिकारी देवगढ़ मय जाप्ता व डीएसटी की ओर से खूंटगढ चौराहे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान वाहनों को चैक किया जा रहा था। चिकलाड दिवाक माता फंटा की तरफ से एक टेम्पो आता दिखाई दिया। जिसको हाथ से रोकने का ईशारा किया जिस पर चालक ने टेम्पो को रोड के साईड से निकाल कर कमलाकुडी से चौतरीया जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ जंगल में ले गया। घाटी के बीच में चढाव अधिक होने से मौके पर चालक ने लोडिंग टेम्पो छोडक़र जंगल के घने पेड व झांडिय़ों का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने टेमपो की तलाशी ली। जिसमें काले रंग के 23 कट्टों में कुल 475 किलो अवैध डोडा चूरा मिला। जिसको जब्त किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।