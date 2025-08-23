Pratapgarh :कुएं में समा गई तस्करों की पिकअप: पुष्पा-स्टाइल में हुआ फिल्मी हादसा

प्रतापगढ़(Pratapgarh Drug Smuggling) ज़िले के रठांजना थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस पीछा कर रही अवैध डोडा-चूरा से भरी पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa Movie)की तरह दिखे इस नज़ारे ने ग्रामीणों को दंग कर दिया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सुबह वाहन नज़र आया। क्रेन से निकालने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस जांच कर रही है कि तस्कर कुएं में दब गए या मौके से फरार हो गए।