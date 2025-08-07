CG News: जेल से जमानत मिलने के बाद निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर भेजा जेल, देखें वीडियो

CG News: रायगढ़ कोतवाली क्षेत्र के आदतन बदमाश दुर्गेश महंत को जमानत पर रिहा होकर शहर में जुलूस निकालना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर जमानत के बाद निकाले गए जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा जेल भेज दिया है।
