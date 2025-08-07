7 अगस्त 2025,

गुरुवार

रायगढ़

CG News: जेल से जमानत मिलने के बाद निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर भेजा जेल, देखें वीडियो

CG News: रायगढ़ के कोतरा रोड बैकुंठपुर निवासी 21 वर्षीय दुर्गेश महंत पिता चतुरदास महंत को करीब तीन माह पूर्व थाना जूटमिल क्षेत्र के मारपीट प्रकरण में जेल में निरुद्ध था। हाल ही में उसे जमानत मिली थी

रायगढ़

Love Sonkar

Aug 07, 2025

CG News: रायगढ़ कोतवाली क्षेत्र के आदतन बदमाश दुर्गेश महंत को जमानत पर रिहा होकर शहर में जुलूस निकालना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर जमानत के बाद निकाले गए जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा जेल भेज दिया है।

Updated on:

07 Aug 2025 04:18 pm

Published on:

07 Aug 2025 04:17 pm

CG News: जेल से जमानत मिलने के बाद निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर भेजा जेल, देखें वीडियो

