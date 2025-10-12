प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना में छत्तीसगढ़ के तीन जिले, सीएम साय ने PM Modi का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 11 अक्टूबर को भारत के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुु देव साय रायपुर में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि महत्वपूर्ण मिशन में छत्तीसगढ़ के तीन जिले दंतेवाड़ा (Dantewada), कोरबा (Korba) और जशपुर (Jashpur) को भी शामिल किया गया है। इस हेतु उन्होंने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Dalhan Aatmanirbharta Mission) से प्रदेश में खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक सम्पन्नता आएगी।

