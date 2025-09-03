Fire News: बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोगों को ऐसे बचाया, देखें VIDEO

Fire News: वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन टावर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन 8वीं मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोग फंस गए। होटलकर्मियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम चालू करने की कोशिश की लेकिन वह शुरू नहीं हो सका। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई।

आग की तेज लपटों और धुएं के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दमकल विभाग के 8 वाहनों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ की टीम ने सभी 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। आग से 7वा एवं 8वां फ्लोर का बी ब्लॉक पूरी तरह जलकर राख हो गया है।

परिजनों के साथ होटल में खाना खाने के लिए पहुंच लोग आग लगने के कारण करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। शॉर्ट सर्किट के चलते लिफ्ट के बंद होने के कारण सीढी़ के रास्ते से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण बेसुध होकर गिर पड़े थे।