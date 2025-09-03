Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Fire News: बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोगों को ऐसे बचाया, देखें VIDEO

Fire News: वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन टावर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन 8वीं मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोग फंस गए।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

Fire News: वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन टावर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन 8वीं मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोग फंस गए। होटलकर्मियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम चालू करने की कोशिश की लेकिन वह शुरू नहीं हो सका। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई।

आग की तेज लपटों और धुएं के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दमकल विभाग के 8 वाहनों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ की टीम ने सभी 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। आग से 7वा एवं 8वां फ्लोर का बी ब्लॉक पूरी तरह जलकर राख हो गया है।

परिजनों के साथ होटल में खाना खाने के लिए पहुंच लोग आग लगने के कारण करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। शॉर्ट सर्किट के चलते लिफ्ट के बंद होने के कारण सीढी़ के रास्ते से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण बेसुध होकर गिर पड़े थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fire News: बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोगों को ऐसे बचाया, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CM विष्णुदेव साय जिस विमान में थे आधा घंटा हवा में काटता रहा चक्कर, कई कोशिशों के बाद हुआ लैंड

Raipur Airport
रायपुर

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया, सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजीऔर कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया
रायपुर

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल
रायपुर

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश
रायपुर

CG Politics: नफरती बयान पर भाजपा महिला का प्रदर्शन, कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान

नफरती बयान पर भाजपा महिला का प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट