रायपुर

CG News : छत्तीसगढ़ में शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास के नए युग की शुरुआत

छत्तीसगढ़ शासन, आईआईएम रायपुर, एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर, साक्षी बने सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 09, 2025

CG News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। सीएम साय 8 अगस्त को राजधानी रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारी सरकार युवाओं के कौशल विकास हेतु संकल्पित है।

यह भी पढ़ें : क्या सड़कें सुधरवाने के लिए भी अब कोर्ट को ही आगे आना होगा..!

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

रायपुर

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

