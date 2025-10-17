मानवता शर्मसार: धुमाल के शोर में फंसी एंबुलेंस, नहीं दिया रास्ता… देखें Video

Viral Video: मुंगेली जिले के देवगांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां एंबुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में चल रहे धुमाल (DJ) जुलूस के कारण घंटों तक फंसी रही। हैरानी की बात यह है कि एंबुलेंस के पीछे पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी, फिर भी किसी ने रास्ता नहीं दिया।

घटनास्थल से मिले वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि DJ की तेज आवाज के बीच लोग नाच-गाना कर रहे हैं, जबकि एंबुलेंस लगातार सायरन बजा रही थी। बावजूद इसके किसी ने भी रास्ता खाली नहीं किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुलूस के दौरान एंबुलेंस कई मिनटों तक वहीं फंसी रही। लोगों ने इसे मानवता और कानून दोनों की अवहेलना बताया है।