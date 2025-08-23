लालू यादव पर अरुण साव का हमला, कहा- वे बिहार में जंगलराज की वापसी चाहते हैं… Video

CG News: प्रधानमंत्री मोदी के राज्य दौरे पर राजद प्रमुख लालू यादव के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा की इस समय डबल इंजन की सरकार बिहार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसे देखकर लालू यादव और उनका परिवार बेचैन हो रहा है। वे (राजद) बिहार में जंगलराज की वापसी चाहते हैं; वे बिहार को विकास से दूर रखना चाहते हैं।

जब प्रधानमंत्री बिहार में विकास की सौगात लेकर आते हैं, तो ऐसे बयान उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाते हैं… बिहार की जनता समझदार है। आज बिहार की जनता एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। बिहार तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।