लालू यादव पर अरुण साव का हमला, कहा- वे बिहार में जंगलराज की वापसी चाहते हैं… Video

CG News: प्रधानमंत्री मोदी के राज्य दौरे पर राजद प्रमुख लालू यादव के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा की इस समय डबल इंजन की सरकार बिहार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसे देखकर लालू यादव और उनका परिवार बेचैन हो रहा है। वे (राजद) बिहार में जंगलराज की वापसी चाहते हैं; वे बिहार को विकास से दूर रखना चाहते हैं।
जब प्रधानमंत्री बिहार में विकास की सौगात लेकर आते हैं, तो ऐसे बयान उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाते हैं… बिहार की जनता समझदार है। आज बिहार की जनता एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। बिहार तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
Public Holiday: 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश, छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल व बैंक
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस – टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का किया अवलोकन,जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित
तेज आवाज की मार: कानों से दिमाग और दिल तक असर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए शोर नियंत्रण के सख्त निर्देश… यहां समझें सबकुछ
बदल रहा मानसून का पैटर्न, 30 साल में कई जिलों में बढ़े रैनी-डे, आंकड़े चौंकाने वाले… 25 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट