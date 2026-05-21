Raipur: राहुल गांधी के हाथों हमने बस्तर में किसानों को जमीन वापस दिलवाई

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने 20 मई को रायपुर (Raipur) में कहा कि बस्तर के लोगों का विश्वास जीतने का काम हमने किया। इसकी शुरुआत लोहंडीगुड़ा में टाटा (Tata) के लिए अधिग्रहित की गई 4200 एकड़ जमीन को हमने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हाथों से किसानों को वापस दिलवा कर की। पूर्व सीएम ने कहा कि हमने कैंप लगवाकर राशनकार्ड (Ration Card), जॉब कार्ड बनवाए। बस्तर में हजारों किलोमीटर सड़कें (Road) हमारे शासनकाल के दौरान बनी. सभी प्रमुख मार्गों को हमने बनवाया। बता दें कि जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की बैठक के लिए आए गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने भूपेश बघेल और तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बस्तर में विकास कार्य नहीं करने और नक्सली समस्या (Naxal Problem) से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था।

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