Breaking News: रायपुर के थिनर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें, देखें Video

Breaking News: राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित बग्गा मशीनरी की थिनर और पेंट फैक्ट्री में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश जारी है।