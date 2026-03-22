22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: श्रीराम जन्मोत्सव में बूढ़ापारा मंडली ने प्रस्तुत किए भजन

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव हुआ शुरू....

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 22, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) गुड़ीपड़वा से श्री राम जन्मोत्सव शुरू हुआ है। श्रीराम मंदिर (Shri Ram Mandir) बूढ़ापारा ट्रस्ट की सुखदा लाखे ने बताया कि रोजाना सुबह 6 बजे भगवान राम का अभिषेक व शृंगार किया जाता है। शाम को भजन-कीर्तन किया जाता है। श्रीराम जन्मोत्सव (Ram Janmotsav) के तहत बूढ़ापारा भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई।

यह भी पढ़ें : चंड्र जी रात में सीएम साय ने भगवान झूलेलाल से की छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

राम मंदिर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 02:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: श्रीराम जन्मोत्सव में बूढ़ापारा मंडली ने प्रस्तुत किए भजन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Bastar Heritage Marathon 2026: बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा… 22 मार्च को होगी राज्य की सबसे बड़ी हेरिटेज मैराथन, CM साय ने कही ये बात

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

अभनपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, मिट्टी में दबा मिला शव, इलाके में मची सनसनी...

CG Murder Case: अभनपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, मिट्टी में दबा मिला शव, इलाके में मची सनसनी...(photo-patrika)
रायपुर

CG Vidhansabha: नकल रोकने नया विधेयक पेश, पकडे जाने पर 1 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति भी होगी जब्त…

CG Vidhansabha: नकल रोकने नया विधेयक पेश, पकडे जाने पर 1 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति भी होगी जब्त
रायपुर

Online Fraud: वाट्सऐप पर भेजा लुभावना ऑफर का मैसेज, दो महिलाओं से कर दी 13 लाख से अधिक की ठगी

Online Fraud: वाट्सऐप पर भेजा लुभावना ऑफर का मैसेज, दो महिलाओं से कर दी 13 लाख से अधिक की ठगी
रायपुर

महिला वॉशरूम में जा रहे पुरुष, आंबेडकर अस्पताल में शौचालय बदहाल, मरीजों की बढ़ी परेशानी...

महिला वॉशरूम में जा रहे पुरुष, आंबेडकर अस्पताल में शौचालय बदहाल, मरीजों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.