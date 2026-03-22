Raipur: श्रीराम जन्मोत्सव में बूढ़ापारा मंडली ने प्रस्तुत किए भजन

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) गुड़ीपड़वा से श्री राम जन्मोत्सव शुरू हुआ है। श्रीराम मंदिर (Shri Ram Mandir) बूढ़ापारा ट्रस्ट की सुखदा लाखे ने बताया कि रोजाना सुबह 6 बजे भगवान राम का अभिषेक व शृंगार किया जाता है। शाम को भजन-कीर्तन किया जाता है। श्रीराम जन्मोत्सव (Ram Janmotsav) के तहत बूढ़ापारा भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई।

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