CG Cabinet Decisions: नक्सली हमले में शहीद आकाश राव गिरिपुंजे की पत्नी बनेंगी डीएसपी

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी, DSP ) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान (Naxal Operation) के दौरान 9 जून 2025 को आईईडी (IED) ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव शहीद हो गए थे।

