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Raipur: सीएम साय ने कचना रेलवे ओवरब्रिज रायपुर का किया लोकार्पण
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Raipur: सीएम साय ने कचना रेलवे ओवरब्रिज रायपुर का किया लोकार्पण

जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी: विष्णुदेव साय

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

May 23, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 मई को राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज (Kachna Railway Overbridge) का लोकार्पण किया। साथ ही 22.79 करोड़ रुपए की लागत से बने शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण (Inauguration) भी किया गया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि आज का दिन कचना, खम्हारडीह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जनता की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। अब यहां ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम व पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर (Raipur) महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, पार्षद पुष्पा साहू, लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश बंसल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।

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Published on:

23 May 2026 03:09 am

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