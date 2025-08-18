Patrika LogoSwitch to English

CG News: डिप्टी सीएम साव का तंज- राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

Chhattisgarh Cabinet के विस्तार पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सीएम विष्णुदेव साय के अधिकार क्षेत्र में है...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 18, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की बैठक रायपुर में होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार (Cabinet Expansion) के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सीएम साय के अधिकार क्षेत्र की बात है। उपमुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसा। साव ने कहा कि संविधान (Constitution) को ना मानने वाले राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

यह भी पढ़ें : जब नन्हे बाल गोपाल संग सीएम विष्णुदेव खिलखिला उठे

Published on:

18 Aug 2025 02:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: डिप्टी सीएम साव का तंज- राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

