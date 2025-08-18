CG News: डिप्टी सीएम साव का तंज- राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की बैठक रायपुर में होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार (Cabinet Expansion) के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सीएम साय के अधिकार क्षेत्र की बात है। उपमुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसा। साव ने कहा कि संविधान (Constitution) को ना मानने वाले राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?
