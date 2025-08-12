CG Ganesh Chaturthi 2025: केंद्रीय जेल के कैदियों ने गणेश चतुर्थी के लिए बनाई पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां, देखें VIDEO

CG Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय जेल के कैदी भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। ये मूर्तियां मिट्टी से बनाई जा रही हैं और पर्यावरण के अनुकूल रंगों से सजाई जा रही हैं, ताकि त्योहार के बाद भी प्रकृति को नुकसान न पहुंचे।

कैदियों द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों को शहर के विभिन्न बाजारों और पंडालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से न केवल कैदियों को हुनर निखारने और रोजगार का अवसर मिल रहा है, बल्कि त्योहार की खुशियों में उनका योगदान भी बढ़ रहा है।