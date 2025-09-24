Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Heavy Rain: राजधानी में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना

CG Heavy Rain: रायपुर शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, गर्मी से मिली राहत। अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

CG Heavy Rain: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आज मौसम ने अचानक करवट ली। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, यह वर्षा क्षेत्रीय वायुदाब और नमी की वजह से हुई। बारिश के दौरान कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई, लेकिन प्रशासन ने समय रहते नालियों और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की।

CG Heavy Rain: नागरिकों से अपील की गई है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों से बचें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही, लोगों को तेज हवाओं और संभवित ओलावृष्टि से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

24 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG Heavy Rain: राजधानी में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना

