CG Naxal News: बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 12 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर (Bijapur) जिले में 3 दिसंबर को चल रहे नक्सल विरोधी अभियान (Anti Naxal Operation) में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त सर्च एवं कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 12 नक्सलियों (Naxali) को सुरक्षाबलों ने न्यूट्रलाइज (Neutralize) किया है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने जगदलपुर में बताया कि डीआरजी बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वडड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और आरक्षक रमेश सोड़ी शहीद (Martyr) हो गए हैं। रायपुर (Raipur) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सल विरोधी अभियान में वीर जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पुनः दोहराया कि माओवाद (Maoism) के पूर्ण खात्मे के संकल्प पर राज्य सरकार और सुरक्षाबल (Security Forces) पूरी मजबूती से अडिग हैं।

