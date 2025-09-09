Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: पूर्व CM का भाजपा सरकार पर हमला, बोले– आपसे तो धर्मांतरण भी नहीं संभल रहा…

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर वर्तमान भाजपा सरकार पर धर्मांतरण रोकने में नाकामी का आरोप लगाया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, उसी पर नाकाम साबित हो रही है।

पूर्व सीएम ने कहा- “आप लिस्ट निकाल लीजिए, रमन सरकार में कितने चर्च बने और हमारे पाँच साल में कितने चर्च बने। सरकार भाजपा की है, वे खुद इन आंकड़ों की तुलना कर लें। दुर्ग, रायपुर और कवर्धा में धर्मांतरण की घटनाएँ हो रही हैं, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? जिस बात का हल्ला मचाकर आप सत्ता में आए थे, आपसे वही नहीं संभल रहा।”

09 Sept 2025 02:19 pm

09 Sept 2025 02:15 pm

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: प्रदेश की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में AI की एंट्री, SabhaSaar टूल से मिनट्स होंगे ऑटोमैटिक तैयार

पंचायतों में AI की एंट्री (Photo source- Patrika)
रायपुर

रेलवे की जमीन पर रहने वालों को तीन दिन में खाली करने का नोटिस, कार्रवाई से मची खलबली

Indian railway, cg news, cg hindi news today ,
रायपुर

केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेसियों का हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी

केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग (Photo source- Patrika)
रायपुर

न्यूरो के मरीजों के लिए बड़ी राहत! इस अस्पताल में बनेगी 5 मंजिला नई बिल्डिंग, 300 बेड की सुविधा

न्यूरो के मरीजों के लिए 5 मंजिला नई बिल्डिंग (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Ganja Smugglers: रायपुर रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी के दो आरोपी दोषी करार, 10-10 साल कैद की सजा..

CG Ganja Smugglers: रायपुर रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी के दो आरोपी दोषी करार, 10-10 साल कैद की सजा..(photo-patrika)
