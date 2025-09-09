CG News: पूर्व CM का भाजपा सरकार पर हमला, बोले– आपसे तो धर्मांतरण भी नहीं संभल रहा…

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, उसी पर नाकाम साबित हो रही है।

पूर्व सीएम ने कहा- “आप लिस्ट निकाल लीजिए, रमन सरकार में कितने चर्च बने और हमारे पाँच साल में कितने चर्च बने। सरकार भाजपा की है, वे खुद इन आंकड़ों की तुलना कर लें। दुर्ग, रायपुर और कवर्धा में धर्मांतरण की घटनाएँ हो रही हैं, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? जिस बात का हल्ला मचाकर आप सत्ता में आए थे, आपसे वही नहीं संभल रहा।”