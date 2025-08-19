CG News: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी, देखें Video

CG News: आज फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सेंट्रल जेल से रायपुर कोर्ट लाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जेल से कोर्ट तक ले जाया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिए। इस दौरान मामले को लेकर लोगों में चर्चा बनी रही।
