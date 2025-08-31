CG News: मन की बात 125वां एपिसोड… पीएम मोदी के संबोधन पर CM साय की प्रतिक्रिया, देखें Video

CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज पीएम के ‘मन की बात’ का 125वां एपिसोड सुनने को मिला। यहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार का सभी को इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में पीएम देश में लोगों द्वारा किए गए नवाचारों के बारे में बात करते हैं, जो सभी को प्रेरित करता है।
