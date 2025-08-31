Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: मन की बात 125वां एपिसोड… पीएम मोदी के संबोधन पर CM साय की प्रतिक्रिया, देखें Video

CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 125वें एपिसोड पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज पीएम के ‘मन की बात’ का 125वां एपिसोड सुनने को मिला। यहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार का सभी को इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में पीएम देश में लोगों द्वारा किए गए नवाचारों के बारे में बात करते हैं, जो सभी को प्रेरित करता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 06:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मन की बात 125वां एपिसोड… पीएम मोदी के संबोधन पर CM साय की प्रतिक्रिया, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों की लेटलतीफी मिलेगी राहत, लगाया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग

Indian railway
रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट

Chhattisgarh hindi news
रायपुर

रेलवे का बड़ा फैसला: 1 सितंबर से इन 52 ट्रेनों का अलग-अलग स्टेशनों पर होगा ठहराव, देखें LIST

Railway Passengers News
रायपुर

रायपुर में कल से 100 पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें

पेट्रोल (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.