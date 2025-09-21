विपक्ष पर डिप्टी सीएम शर्मा का तंज, बोले- राहुल गांधी को पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए…

CG News: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के कार्यकारी आदेश के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तीन बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं।

फिर भी, अगर राहुल गांधी ऐसी बातें कहते हैं, तो उन्हें बोलने से पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए और आईने के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कल से लागू होंगे। 90% वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है।