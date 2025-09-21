Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

विपक्ष पर डिप्टी सीएम शर्मा का तंज, बोले- राहुल गांधी को पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए…

CG News: छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी की H-1B वीज़ा पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 21, 2025

CG News: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के कार्यकारी आदेश के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तीन बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं।

फिर भी, अगर राहुल गांधी ऐसी बातें कहते हैं, तो उन्हें बोलने से पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए और आईने के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कल से लागू होंगे। 90% वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है।

Published on:

21 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / विपक्ष पर डिप्टी सीएम शर्मा का तंज, बोले- राहुल गांधी को पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए…

