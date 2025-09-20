Patrika LogoSwitch to English

Voter list controversy: राहुल गांधी ने दूसरी बार पेश किए मतदाता सूची में गड़बड़ी के सबूत, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Voter list controversy : राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में गड़बड़ियों का सबूत पेश किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जवाब देने की बजाय बहानेबाजी की जा रही है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

Voter list controversy (Photo source- Patrika)
Voter list controversy (Photo source- Patrika)

Voter list controversy: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का तथ्यात्मक सबूत दोबारा पेश किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई फर्जी वोटरों के नाम जोड़े और 6018 वोटर के नाम जानबूझकर हटाए गए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में की गई गड़बड़ियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने साबित किया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया था।

Voter list controversy: चुनाव आयोग बहानेबाजी कर रहा

दूसरी बार उन्होंने साबित किया जानबूझकर मतदाताओं के नाम काटे गए। सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कर्नाटक की अलंग विधानसभा में 6018 वोटर के नाम डिलीट किए गए। एक मोबाइल से 12 मिनट में 14 वोटरों के नाम काटे गए। राहुल गांधी के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग बहानेबाजी कर रहा है।

खुद को खुदा समझ रहे

Voter list controversy: बैज ने कहा कि सत्ता के नशे में भाजपाई मंत्री और सरकार में बैठे हुए लोग खुद को खुदा समझने लगे हैं। बताते हैं कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग महीनों से मंत्री चौधरी से समय मांग रहे थे। अंतत: उनके पीए ने मिलने का समय दिया।

जब पदाधिकारी मिलने मंत्री के निवास पहुंचे तो उन्हें 45 मिनट तक गेट पर रोके रखा गया। किसी तरह मिन्नतें के बाद जब वे अंदर गए, तब घंटों इंतजार के बाद भी मंत्री अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलने नहीं बुलाए, फिर बेचारे अपमानित और आहत होकर उनके निवास से बिना मिले ही चले आए।

Updated on:

20 Sept 2025 11:51 am

Published on:

20 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Voter list controversy: राहुल गांधी ने दूसरी बार पेश किए मतदाता सूची में गड़बड़ी के सबूत, कांग्रेस ने उठाए सवाल

