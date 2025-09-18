CG News: वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल, कहा- अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है…

कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद थी। सचिन पायलट ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया और वोट का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब जनता जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है।