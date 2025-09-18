Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल, कहा- अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है…

CG News: राजनांदगांव जिले में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

CG News: वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल, कहा- अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है...(photo-patrika)
CG News: वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल, कहा- अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के गौरव स्थल का दौरा किया, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्थापित मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

CG News: ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

सचिन पायलट ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके योगदान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि उनका संघर्ष हमें आज़ादी की कीमत और लोकतंत्र की अहमियत याद दिलाता है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को आत्मसात करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सभी का दायित्व है।

कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद थी। सचिन पायलट ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया और वोट का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब जनता जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है।

सचिन पायलट ने कहा...

सचिन पायलट ने कहा, “आज हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए यह प्रण लें कि उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के प्रति घोर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है।”

कार्यक्रम के दौरान जनता ने पायलट के विचारों का स्वागत किया और इस पहल को सराहा। गौरव स्थल पर पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों से संवाद किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

Published on:

18 Sept 2025 12:43 pm

CG News: वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल, कहा- अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है…

