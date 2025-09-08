Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG Congress: 9 सितंबर को यहां होगी सचिन पायलट की आमसभा, 'वोट चोर-गद्दी छोड़' नारे के साथ करेंगे प्रदर्शन

CG Congress: कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की कथित वोट चोरी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी आमसभा करने जा रही है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

Sachin Pilot
सचिन पायलट। फोटो- पत्रिका

CG Congress: कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की कथित वोट चोरी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी आमसभा करने जा रही है। 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे ग्रीन गार्डन मैदान, मुंगेली नाका में होने वाली इस सभा की कमान पार्टी के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट संभालेंगे।

‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ नारे के साथ गरजे देवेंद्र यादव

सभा की तैयारी को लेकर 7 सितंबर को राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक देवेंद्र यादव ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस, पार्षद, पार्षद प्रत्याशियों, जिला पंचायत सदस्य, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए देशभर में पदयात्रा कर आम जनता की समस्याओं को सुना।

पार्टी हित से कभी नहीं रहा वास्ता… वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व मंत्री चौबे पर साधा निशाना, खड़गे को पत्र लिखकर की ये मांग
जगदलपुर
CG Political news

उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर वोट प्रतिशत बदलने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। यादव ने कहा, भाजपा की जीत चोरी की जीत है। वोट चोर - गद्दी छोड़ का नारा अब देशभर में गूंज रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सचिन पायलट के नेतृत्व में इस मुद्दे पर बड़ी सभा आयोजित की जा रही है।

9 सितंबर को होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़

प्रदर्शन की अगुवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिन पायलट करेंगे। उनकी अगुवाई में होने वाले प्रदर्शन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के तमाम बड़े नेता व जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। इस संबंध में बुधवार को राजधानी रायपुर में राजीव भवन में प्रदेशभर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीसीसी चेयरमैन दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास खासतौर पर उपस्थित थे।

अनुशासनहीनता मामले में रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, PCC चीफ बैज से बंद कमरे में की बात, मची खलबली
रायपुर
CG Political news

08 Sept 2025 11:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Congress: 9 सितंबर को यहां होगी सचिन पायलट की आमसभा, 'वोट चोर-गद्दी छोड़' नारे के साथ करेंगे प्रदर्शन

