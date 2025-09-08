CG Congress: 9 सितंबर को यहां होगी सचिन पायलट की आमसभा, ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ नारे के साथ करेंगे प्रदर्शन

CG Congress: कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की कथित वोट चोरी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी आमसभा करने जा रही है। 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे ग्रीन गार्डन मैदान, मुंगेली नाका में होने वाली इस सभा की कमान पार्टी के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट संभालेंगे।
सभा की तैयारी को लेकर 7 सितंबर को राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक देवेंद्र यादव ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस, पार्षद, पार्षद प्रत्याशियों, जिला पंचायत सदस्य, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए देशभर में पदयात्रा कर आम जनता की समस्याओं को सुना।
उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर वोट प्रतिशत बदलने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। यादव ने कहा, भाजपा की जीत चोरी की जीत है। वोट चोर - गद्दी छोड़ का नारा अब देशभर में गूंज रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सचिन पायलट के नेतृत्व में इस मुद्दे पर बड़ी सभा आयोजित की जा रही है।
प्रदर्शन की अगुवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिन पायलट करेंगे। उनकी अगुवाई में होने वाले प्रदर्शन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के तमाम बड़े नेता व जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। इस संबंध में बुधवार को राजधानी रायपुर में राजीव भवन में प्रदेशभर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीसीसी चेयरमैन दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास खासतौर पर उपस्थित थे।