CG Congress: 9 सितंबर को यहां होगी सचिन पायलट की आमसभा, ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ नारे के साथ करेंगे प्रदर्शन

प्रदर्शन की अगुवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिन पायलट करेंगे। उनकी अगुवाई में होने वाले प्रदर्शन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के तमाम बड़े नेता व जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। इस संबंध में बुधवार को राजधानी रायपुर में राजीव भवन में प्रदेशभर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीसीसी चेयरमैन दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास खासतौर पर उपस्थित थे।