GST 2.0 पर बैठक की तैयारी शुरू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान, देखे Video

CG News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की जीएसटी 2.0 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बड़े सुधारों और दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। भारत सरकार और जीएसटी परिषद जीएसटी में बड़े सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में 3-4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक है। हमने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है।