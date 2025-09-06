CG News: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नई फोरेंसिक लैब का किया शुभारंभ, देखें Video

CG News: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने शनिवार को राज्य की 5वीं नई क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब का शुभारंभ किया। इस लैब की शुरुआत से आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच और सबूतों के परीक्षण की प्रक्रिया और अधिक सशक्त होगी।

CG News: शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अपराधों की जांच को और तेज तथा सटीक बनाने के लिए फोरेंसिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नई लैब खुलने से पुलिस और जांच एजेंसियों को समय पर रिपोर्ट मिलने में आसानी होगी और न्याय प्रक्रिया भी गति पकड़ सकेगी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।