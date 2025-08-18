Patrika LogoSwitch to English

CG News: किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.. बीजापुर IED ब्लास्ट पर बोले डिप्टी CM विजय शर्मा

CG News: बीजापुर जिले में हुए IED ब्लास्ट में जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, जबकि तीन जवान घायल हुए हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

CG News: बीजापुर में IED ब्लास्ट पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर जिले की घटना में हमारे जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, 3 जवान घायल हुए, सभी अब खतरे से बाहर हैं। सरकार उन सभी जवानों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई या घायल हुए हैं। तलाश जारी है, और एक और मुठभेड़ संभव है।

Published on:

18 Aug 2025 03:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.. बीजापुर IED ब्लास्ट पर बोले डिप्टी CM विजय शर्मा

