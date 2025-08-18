CG News: किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.. बीजापुर IED ब्लास्ट पर बोले डिप्टी CM विजय शर्मा

CG News: बीजापुर में IED ब्लास्ट पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर जिले की घटना में हमारे जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, 3 जवान घायल हुए, सभी अब खतरे से बाहर हैं। सरकार उन सभी जवानों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई या घायल हुए हैं। तलाश जारी है, और एक और मुठभेड़ संभव है।