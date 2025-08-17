भाजपा नक्सलियों को नहीं आदिवासियों को बना रही निशाना, कांग्रेस ने कहा- नक्सल मुक्त जिले में मुठभेड़ कैसे?

CG News: पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि, घायल युवक को एक करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी दे और इस घटना को पुलिस फर्जी बताएं,यदि ऐसा नहीं करती है तो हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे यह न केवल जिले में बल्कि इस मामले को लेकर राज्यभर में कांग्रेस आदिवासी समाज के साथ मिलकर आंदोलन करेगी और पीड़ित को न्याय दिलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि, यदि राज्य के गृह मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता है तो वे इस मामले की जिमेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे।