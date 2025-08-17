भाजपा नक्सलियों को नहीं आदिवासियों को बना रही निशाना, कांग्रेस ने कहा- नक्सल मुक्त जिले में मुठभेड़ कैसे?

CG News: पुलिस के द्वारा जारी किए गए नक्सली घटना को लेकर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, कोंडागांव जब नक्सल मुक्त हो चुका है तो यहां नक्सली घटनाएं कैसे हो रही हैं। यह मुठभेड़ नहीं बल्कि फर्जी घटना है जिसे पुलिस के द्वारा बनाया गया है।
पुलिस अफवाह फैलाकर केवल वाहवाही लूटना चाह रही है, क्योंकि बस्तर में नक्सली नहीं बल्कि आदिवासी भाजपा के टारगेट में है। उन्होंने कहा कि, पुलिस की इस फर्जी मुठभेड़ में एक ग्रामीण आदिवासी युवक अभय नेताम को पुलिस ने आईडेंटिटी बताने के बाद भी करीब से गोली मारी है। जिससे गोली उसके शरीर के आर पार हो गई। जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
हम कांग्रेसी घायल युवक और उसके परिजनों से मिलने अस्पताल गए थे, उन्होंने अपनी आपबीती हमें बताई है उन्होंने यह भी बताया है कि, हम पर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि, किसी से कुछ न कहें। मोहन मरकाम ने कहा कि घायल युवक अपने साथियों के साथ एयर गन लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी पुलिस के जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी।
CG News: नक्सल मुक्त की श्रेणी में शामिल हो चुके कोंडागाँव जिले में लंबे समय बाद एक बार फिर इलाके में नक्सलियों की चहल कदमी व मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा नक्सल विरोधी ऑपरेशन प्लान किया गया। इसमें बस्तर फाइटर, डीआरजी टीम को 14 अगस्त को रवाना किया गया था।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सर्चिग के दौरान रात तकरीबन 10:30 बजे ग्राम नालाझर के जंगल में पहले से घात लगाए 10 से 12 बंदूक धारी नक्सलियों ने पुलिस पार्टी से हथियार लूटने व जान से मारने की नियत से अवैध स्वचालित हथियारों से पुलिस टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। एसडीओपी नक्सल ऑपरेशन ने बताया कि, नक्सलियों के फायरिंग के बाद पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग किया गया। जिस पर नक्सली अपने ऊपर भारी पड़ता देख पेड़ों की आड़ लेकर भाग निकले।
CG News: पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि, घायल युवक को एक करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी दे और इस घटना को पुलिस फर्जी बताएं,यदि ऐसा नहीं करती है तो हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे यह न केवल जिले में बल्कि इस मामले को लेकर राज्यभर में कांग्रेस आदिवासी समाज के साथ मिलकर आंदोलन करेगी और पीड़ित को न्याय दिलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि, यदि राज्य के गृह मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता है तो वे इस मामले की जिमेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे।
पुलिस के मुताबिक घटनास्थल का सघन सर्चिंग करने पर मौके से दो भरमार बंदूक, वर्दी नक्सली साहित्य, दवाइयां बरामद की गई। वहीं कुछ दूर पर एक ग्रामीण व्यक्ति को घायल अवस्था में मिलने पर तत्काल सर्चिंग दल के द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दे कि, घायल ग्रामीण का जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है।