कोंडागांव

भाजपा नक्सलियों को नहीं आदिवासियों को बना रही निशाना, कांग्रेस ने कहा- नक्सल मुक्त जिले में मुठभेड़ कैसे?

CG News: मोहन मरकाम ने कहा कि घायल युवक अपने साथियों के साथ एयर गन लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी पुलिस के जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

नालाझार मुठभेड़ को लेकर आरोप-प्रत्यारोप (Photo source- Patrika)
नालाझार मुठभेड़ को लेकर आरोप-प्रत्यारोप (Photo source- Patrika)

CG News: पुलिस के द्वारा जारी किए गए नक्सली घटना को लेकर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, कोंडागांव जब नक्सल मुक्त हो चुका है तो यहां नक्सली घटनाएं कैसे हो रही हैं। यह मुठभेड़ नहीं बल्कि फर्जी घटना है जिसे पुलिस के द्वारा बनाया गया है।

CG News: पुलिस के जवानों ने की फायरिंग

पुलिस अफवाह फैलाकर केवल वाहवाही लूटना चाह रही है, क्योंकि बस्तर में नक्सली नहीं बल्कि आदिवासी भाजपा के टारगेट में है। उन्होंने कहा कि, पुलिस की इस फर्जी मुठभेड़ में एक ग्रामीण आदिवासी युवक अभय नेताम को पुलिस ने आईडेंटिटी बताने के बाद भी करीब से गोली मारी है। जिससे गोली उसके शरीर के आर पार हो गई। जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

Published on:

17 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / भाजपा नक्सलियों को नहीं आदिवासियों को बना रही निशाना, कांग्रेस ने कहा- नक्सल मुक्त जिले में मुठभेड़ कैसे?

