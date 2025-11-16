गुजरात में मोदी ने की CM विष्णु देव साय की प्रशंसा, कहा- राज्य का कर रहे हैं कायाकल्प, देखें Video

CG News: गुजरात में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय हमारे जनजातीय समाज के एक समर्पित नेता हैं, जो राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के होनहार व्यक्तित्वों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने के लिए BJP-NDA की प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरान, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 14 जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी भी दिखाई गई।