CG News: रायपुर जेल में कौशल विकास की मिसाल, कैदी बना रहे ईको-फ्रेंडली गणेश

CG News: रायपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक योगेश सिंह कहते हैं कि कैदियों को जेल के भीतर मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष, वे भगवान गणेश की पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियाँ बना रहे हैं। लगभग 150 मूर्तियाँ बनाई जाएँगी और उचित मूल्य पर बिक्री के लिए हमारे जेल एम्पोरियम में रखी जाएँगी।
जब दिवाली आती है, तो वे मूर्ति कला, ढाक और मिट्टी का काम करते हैं। जेल में, हमें कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करने होते हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारे कारखानों में काम के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। कई कैदी बाहर जाकर उस आजीविका को अपनाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…
Woman for Tree: महिला समूहों के चयन में लोचा, 100 की जगह 300 रुपए में बेच रहे फॉर्म, महापौर को देना पड़ा दखल
CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह