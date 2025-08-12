CG News: रायपुर जेल में कौशल विकास की मिसाल, कैदी बना रहे ईको-फ्रेंडली गणेश

CG News: रायपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक योगेश सिंह कहते हैं कि कैदियों को जेल के भीतर मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष, वे भगवान गणेश की पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियाँ बना रहे हैं। लगभग 150 मूर्तियाँ बनाई जाएँगी और उचित मूल्य पर बिक्री के लिए हमारे जेल एम्पोरियम में रखी जाएँगी।

जब दिवाली आती है, तो वे मूर्ति कला, ढाक और मिट्टी का काम करते हैं। जेल में, हमें कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करने होते हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारे कारखानों में काम के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। कई कैदी बाहर जाकर उस आजीविका को अपनाते हैं।