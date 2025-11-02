CG News: PM मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर रमन सिंह का बयान, बोले- ‘मोदी मैजिक’ अभी भी ज़िंदा है…

CG News: PM मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर, विधानसभा स्पीकर और पूर्व CM रमन सिंह ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी का साढ़े आठ घंटे का एक बड़ा प्रोग्राम था। वे पुट्टपर्थी साईं संस्थान गए, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर गए। वे विधानसभा परिसर, ट्रैवल म्यूज़ियम भी गए और एक इवेंट में शामिल हुए। पूरा रायपुर शहर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक था।
CG News: यह साफ़ है कि ‘मोदी मैजिक’ अभी भी ज़िंदा है, कल तीन लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, और नया रायपुर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। कांग्रेस ने नक्सलवाद से निपटने में कभी भी सच्चा कमिटमेंट नहीं दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे खत्म करने के लिए मिलकर काम किया है।
