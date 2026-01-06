6 जनवरी 2026,

छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने VB-GRG को लेकर कही ये बात

Raipur : सीएम विष्णुदेव साय ने वीबी-जी राम जी के जनजागरण अभियान के तहत बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 06, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin) अधिनियम 2025 के जनजागरण अभियान के तहत 5 जनवरी को रायपुर स्थित भाजपा (BJP) कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम साय ने कहा कि VB-GRG केवल रोज़गार का वादा नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में सरकार किसानों और मजदूरों के हित में निरंतर कार्य कर रही है।

यह भी पढ़ें : इंदौर की घटना के बाद पत्रिका ने जगाया, सड़क पर उतरी रायपुर मेयर

Published on:

06 Jan 2026 02:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने VB-GRG को लेकर कही ये बात

