10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर
छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- BJP कार्यकर्ताओं में 4 गुण होने चाहिए
Play video

छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- BJP कार्यकर्ताओं में 4 गुण होने चाहिए

सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा के 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल...
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 11, 2026

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में 10 जुलाई को 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए पहली कार्यशाला आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस कार्यशाला में शामिल हुए। सीएम साय (CM Vishnu Deo Sai) ने बताया कि कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी (BJP) कार्यकर्ता में चार गुण होने चाहिए।

यह भी पढ़ें : ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

political

political news

politics

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 02:47 am

Published on:

11 Jul 2026 02:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- BJP कार्यकर्ताओं में 4 गुण होने चाहिए

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

महादेव ऐप केस में बड़ा खुलासा! हर महीने 450 करोड़ की कमाई, ED ने 940 करोड़ की संपत्ति किया जब्त

Mahadev Betting App
रायपुर

Chhattisgarh Teacher Promotion: DPI का बड़ा आदेश, 15 अगस्त तक पूरी होगी पदोन्नति प्रक्रिया, सभी संभागों को निर्देश जारी

Teacher Promotion
रायपुर

नकदी-जेवर नहीं, सिर्फ ब्रांडेड जूतों पर नजर! रायपुर में देर रात शातिर ने उड़ाए शूज, VIDEO वायरल

Chhattisgarh News
रायपुर

रायपुर में फिर चला बुलडोजर! पंडरी कपड़ा मार्केट में निगम JCB से हटाया अवैध कब्जा, मच हड़कंप

Bulldozer Action in Raipur
रायपुर

देवकीनंदन महाराज की कथा में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की बेइज्जती? मंच से 4 बार गलत लिया नाम, VIDEO वायरल

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.