छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- BJP कार्यकर्ताओं में 4 गुण होने चाहिए

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में 10 जुलाई को 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए पहली कार्यशाला आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस कार्यशाला में शामिल हुए। सीएम साय (CM Vishnu Deo Sai) ने बताया कि कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी (BJP) कार्यकर्ता में चार गुण होने चाहिए।

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