GST रिफॉर्म से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म (GST Reform) से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। पहले कृषि उपकरणों (Agricultural Equipment) पर अलग-अलग दरें लागू थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल प्रतिशत कर दिया गया है। इससे खेती (Farming) में किसानों की लागत कम होगी और उनकी बचत बढ़ेगी। सीएम साय ने कहा कि कृषि उपकरण अब जीएसटी में 5% स्लैब में हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ (Direct Benefit) मिलेगा। साथ ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के दाम कम होने से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी।

