Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

GST रिफॉर्म से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के दाम कम होने से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 13, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म (GST Reform) से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। पहले कृषि उपकरणों (Agricultural Equipment) पर अलग-अलग दरें लागू थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल प्रतिशत कर दिया गया है। इससे खेती (Farming) में किसानों की लागत कम होगी और उनकी बचत बढ़ेगी। सीएम साय ने कहा कि कृषि उपकरण अब जीएसटी में 5% स्लैब में हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ (Direct Benefit) मिलेगा। साथ ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के दाम कम होने से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: नेत्रदान पर भ्रांतियां क्यों भारी, महादान परिजनों की जागरुकता से संभव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

जीएसटी

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 12:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / GST रिफॉर्म से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Public news: एक्सप्रेस-वे टेमरी से माना वीआईपी रोड का ऐलिवेटेड कॉरिडोर भूअर्जन में फंसा

Public news: एक्सप्रेस-वे टेमरी से माना वीआईपी रोड का ऐलिवेटेड कॉरिडोर भूअर्जन में फंसा
रायपुर

छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई उड़ान! बन रहा सेक्रेटेरिएट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री तीनों को फायदा…

छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई उड़ान! बन रहा सेक्रेटेरिएट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री तीनों को फायदा...(photo-patrika)
रायपुर

स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया प्रोटोकाल, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया प्रोटोकाल, लापरवाही पर होगी कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर

CG Hostel News: छात्रावासों-आश्रमों की सफाई, बाहरी लोगों को निकालने की तैयारी..

CG Hostel News: रायपुर में छात्रावासों-आश्रमों की सफाई, बाहरी लोगों को निकालने की तैयारी..(photo-patrika)
रायपुर

नगर निगम के संपत्ति टैक्स की नोटिस पर भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले– यह अवैध… लेकिन मैं चुकाऊंगा राशि

Notice to Bhupesh Baghel (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.