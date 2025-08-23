Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की PM Modi की घोषणा गरीबों व मध्यम वर्ग के हित में

Chhattisgarh के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इससे कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 23, 2025

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे करोड़ों मध्यमवर्ग और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों को को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी (PM Modi) ने जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म की घोषणा की है। वित्तमंत्री चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) ने कहा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के अंतर्गत अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर दरों को तार्किक बनाने (रेट रेशनलाइजेशन) की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। जीएसटी 2.0 जैसे सुधारों (GST Reforms) के नीतिगत निर्णय गरीबों, निम्न-मध्यमवर्ग और मध्यमवर्ग के हित में हैं।

यह भी पढ़ें : राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर
