CG News: रेडी टू ईट का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार स्वसहायता समूह को सौंप रही

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी (PM Narendra Modi ki Guarantee) के अनुरूप रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की शुरुआत 10 जुलाई को रायगढ़ जिले से की है। रायगढ़ जिले के सभी 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट(Ready to Eat) फूड अब महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में 10 महिला स्व-सहायता समूहों (Women Self Help Group) को रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण के लिए अनुबंध पत्र सौंपे। सीएम साय ने कहा कि गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima) के शुभ अवसर पर मोदी की गारंटी के एक और वादे को पूरा करते हुए हमारी सरकार रेडी टू ईट निर्माण का कार्य स्वसहायता समूह को सौंप रही है। वहीं, सीएम साय ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अनेकों घोटाले हुए जिसकी जांच केंद्रीय एवं राज्य की एजेंसियां कर रही है और दोषी जेल जा रहे हैं। बता दें कि इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ लोकसभा (Lok Sabha) सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र गबेल, महापौर जीवर्धन चौहान एवं जिला पंचायत सदस्य सुषमा खलखो उपस्थित थीं।

