The Bengal Files: फिल्म द बंगाल फाइल्स पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध को गृह मंत्री ने गलत बताया

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने फिल्म द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) देखी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कहा कि द बंगाल फाइल्स फिल्म पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से दिखाई जानी चाहिए। प, बंगाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है, यह गलत है।

