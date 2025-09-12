Patrika LogoSwitch to English

The Bengal Files: फिल्म द बंगाल फाइल्स पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध को गृह मंत्री ने गलत बताया

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि द बंगाल फाइल्स फिल्म West Bengal में निश्चित रूप से दिखाई जानी चाहिए।

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 12, 2025

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने फिल्म द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) देखी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कहा कि द बंगाल फाइल्स फिल्म पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से दिखाई जानी चाहिए। प, बंगाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है, यह गलत है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: नेत्रदान पर भ्रांतियां क्यों भारी, महादान परिजनों की जागरुकता से संभव

प्रसंगवश: नेत्रदान पर भ्रांतियां क्यों भारी, महादान परिजनों की जागरुकता से संभव

रायपुर में साहित्य का संगम: विनोद कुमार शुक्ल और देशभर के 100 लेखक होंगे एक मंच पर… हिंद युग्म उत्सव 2025 का आयोजन

रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन-सिस्टम फेल, 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान, 3 कैंसिल

रायपुर

CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल

रायपुर

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य

