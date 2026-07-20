19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर
Raipur: नेता प्रतिपक्ष बोले- मोदी सरकार में अबतक 152 पेपर लीक
Play video

Raipur: नेता प्रतिपक्ष बोले- मोदी सरकार में अबतक 152 पेपर लीक

Chhattisgarh विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बोले- ऐसा लगता है कि यह युवाओं के भविष्य को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है...
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 20, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) चरणदास महंत ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन रायपुर (Raipur) में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक अब राष्ट्रीय महामारी बन गया है। मोदी सरकार (Modi Govt) के कार्यकाल में 2014 से अब तक लगभग 152 पेपर लीक हो चुके हैं। एलओपी (LoP) महंत ने कहा कि यह संरक्षण में पनपने वाली एक ऐसी बीमारी है, जिसे संगठित अपराध कहा जा सकता है। पेपर लीक (Paper Leak) की वजह से हमारे बच्चों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है। ऐसा लगता है कि यह भारत (Bharat) के युवाओं के भविष्य को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है।

यह भी पढ़ें : पंडवानी की महान साधिका रही तीजनबाई भारत की रत्न, सरकार करे पहल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

political

political news

politics

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 03:47 am

Published on:

20 Jul 2026 03:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: नेता प्रतिपक्ष बोले- मोदी सरकार में अबतक 152 पेपर लीक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Monsoon: छत्तीसगढ़ में अब तक 307.2 मिमी औसत बारिश दर्ज

Monsoon
रायपुर

पेपर लीक बंद करो'… रायपुर में NEET और सोनम वांगचुक के समर्थन में बारिश में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

Raipur Student Protest
रायपुर

हाईवे पर निर्वस्त्र हो कर भटकती मिली महिला, ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बचाई गरिमा

Women Safety
रायपुर

2028 में हिसाब होगा, सबकी दुकानदारी बंद होगी! चरणदास महंत की सरकार को खुली चेतावनी

Charan Das Mahant
रायपुर

'बिजली नहीं, जेब काट रहा स्मार्ट मीटर!' दीपक बैज का सरकार पर बड़ा हमला, तीन गुना तक बढ़े बिजली बिल

Smart Meter Protest
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.