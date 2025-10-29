Patrika LogoSwitch to English

Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर तक, कुछ खास होने वाला है

Raipur: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने राज्योत्सव को लेकर दी जानकारी...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 29, 2025

Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 29 अक्टूबर को रायपुर में राज्योत्सव के संबंध में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य गठन दिवस के मौके पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन नवा रायपुर (Nava Raipur) में किया जा रहा है। राज्योत्सव में कुछ खास होने वाला है, जहां BNS, BNSS, BSA पर आधारित प्रदर्शनी, क्विज कॉन्टेस्ट और नाट्य मंचन आपका इंतजार कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर हुआ मोला लव होगे का मुहूर्त शॉट

Published on:

29 Oct 2025 11:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर तक, कुछ खास होने वाला है

