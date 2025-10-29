Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर तक, कुछ खास होने वाला है

Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 29 अक्टूबर को रायपुर में राज्योत्सव के संबंध में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य गठन दिवस के मौके पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन नवा रायपुर (Nava Raipur) में किया जा रहा है। राज्योत्सव में कुछ खास होने वाला है, जहां BNS, BNSS, BSA पर आधारित प्रदर्शनी, क्विज कॉन्टेस्ट और नाट्य मंचन आपका इंतजार कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर हुआ मोला लव होगे का मुहूर्त शॉट