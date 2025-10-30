Chhattisgarh Rajyotsava 2025: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव की जोरो-शोरों से चल रही तैयारियां, देखें Video

Chhattisgarh Rajyotsava 2025: छत्तीसगढ़ राज्य बनने की रजत जयंती (25वीं वर्षगांठ) के लिए राजधानी नया रायपुर में तैयारियां ज़ोरों पर हैं। राज्य सरकार इस इवेंट को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए काम कर रही है। आने वाले प्रोग्राम में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा।

Chhattisgarh Rajyotsava 2025: नया रायपुर के बड़े मैदान में मेन स्टेज तैयार किया जा रहा है, जहां राज्य के सभी डिवीज़न से डेलीगेशन, कलाकार और अधिकारी हिस्सा लेंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, पारंपरिक नृत्य, हस्तशिल्प, कृषि और तकनीकी प्रगति को थीम बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाने के लिए विशेष ‘विकास प्रदर्शनी’ और ‘सांस्कृतिक महोत्सव’ का भी आयोजन किया जा रहा है।

