CM साय बोले- पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में FIR प्रक्रिया ऐतिहासिक कदम… Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर (सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन रिव्यू) प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के सभी सुधारात्मक कदमों का स्वागत करती है और इस प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एसआईआर प्रक्रिया के लागू होने से चुनावी गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा और मतदाताओं का विश्वास और मजबूत होगा।

विष्णु देव साय ने आगे कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता ही चुनावी प्रणाली की आत्मा है, और एसआईआर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।