रायपुर

CM विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा, राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की भारत सरकार 55% DA (महंगाई भत्ता) दे रही है। छत्तीसगढ़ में हम 53% DA दे रहे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 19, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की भारत सरकार 55% DA (महंगाई भत्ता) दे रही है। छत्तीसगढ़ में हम 53% DA दे रहे हैं। दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है। अब हम घोषणा कर रहे हैं कि हम राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देंगे।

संबंधित विषय:

cg news

Published on:

19 Aug 2025 03:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा, राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… Video

