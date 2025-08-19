CM विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा, राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की भारत सरकार 55% DA (महंगाई भत्ता) दे रही है। छत्तीसगढ़ में हम 53% DA दे रहे हैं। दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है। अब हम घोषणा कर रहे हैं कि हम राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देंगे।